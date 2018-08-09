Jason Denayer ve Badou Ndiaye için haftalardır görüşmelerini sürdüren Galatasaray için büyük gün geldi çattı.

İngiltere’de yaz sezonu transfer dönemi, bu akşam TSİ 19:00 itibariyle noktalanıyor. Yönetimin gözü kulağı da Manchester City ile Stoke City’de...

Fanatik'in haberine göre, Ndiaye’nin en ciddi talipleri İngiliz kulüpleri. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Bugün de bir sürpriz olmazsa, Ndiye için Galatasaray yolu açılacak.

Başarılı orta saha oyuncusunun menaceri daha önce yaptığı açıklamada, “Ndiaye ya İngiltere ya da Galatasaray’da kariyerine devam edecek” demişti

'STOKE CİTY'DE OYNAMAK İSTEMİYOR'



Championship’in ilk haftasında Stoke City, Leeds United ile karşılaşırken, 3-1’lik yenilginin ardından Badou Ndiaye performansıyla tepki çekti. Stoke City taraftarları Ndiaye için, “Burada oynamak istemiyor. Aklı Stoke’ta değil” yorumları yaptı. Bir kısım İngiliz futbolsever de Ndiaye’nin gönderilmesini istedi.

BU SEFER TEKLİF OPSİYONLU

2015-2016 sezonunun ardından geçen yıl da Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer için yönetim bu kez farklı bir kiralama formülü uygulayacak. Manchester City’nin daha kolay ikna edilmesi adına İngiliz devine, ‘satın olma opsiyonlu’ teklif yapıldığı öğrenildi.

CELTIC'İ İSTEMİYOR

Denayer konusunda da Manchester City’nin önceliği oyuncusunu yüksek bir bedele satmak. Fakat bugünden sonra Premier Lig ekipleri futbolcu alamayacak. Denayer, en ciddi taliplerinden olan Celtic’e de kesinlikle gitmek istemiyor. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı stoperi 31 Ağustos’a kadar kiralamanın hesapları içinde.

Teknik direktör Fatih Terim, son Akhisar maçının ardından Şampiyonlar Ligi için mutlaka takviyeye ihtiyaç duyduklarını net bir şekilde söylemişti.

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