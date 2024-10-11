Galatasaray'da gözler genel kurulda
Galatasaray'da gözler yıllık olağan genel kurul toplantısına çevrildi. Son dönemde yoğun eleştirilerin odağında olan Dursun Özbek ve yönetimi, yarın ibraya sunulacak
Sahada lider olan ancak saha dışında bazı konularla eleştirilerin hedefinde bulunan Galatasaray'da gözler yıllık olağan genel kurul toplantısına çevrildi.
Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sert şekilde eleştirilen Dursun Özbek ve yönetimi, yıllık genel kurul toplantısında ibraya sunulacak.
Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, karaborsa bilet satışından menfaat elde eden yöneticilerin bulunduğu iddiası, tartışmalı sponsorluk gibi konulara ilişkin olarak mevcut yönetimi eleştiriyordu.
HAMAMCIOĞLU, YÖNETİMİ İBRA ETMEYECEK
Daha önce iki kez başkan adayı olan ve Dursun Özbek'e de rakip olmuş Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimi ibra etmeyeceğini açıkladı.
Diğer yandan son divan kurulu toplantısında Taner Aşkın gibi bazı üyeler eleştirilere rağmen ibrasızlığın Galatasaray'ı çıkmaza sokacağı yönünde görüş bildirdi.
YÖNETİMİN İBRA EDİLMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray kulislerinde Dursun Özbek yönetiminin ibra edileceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi daha önce tüzük gereği idari ve mali açıdan iki farklı şekilde ibraya sunuluyordu. Bir süre önce yapılan değişiklikle ibra oylaması teke düşürüldü.
Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da genel kurula katılması; genel kuruldan sonraki süreçte de bir basın toplantısıyla açıklamalar yapması bekleniyor.