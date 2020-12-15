Galatasaray, Kenan Karaman’ın peşinde... Kadro rotasyonunu genişletmeyi planlayan Galatasaray, Kenan Karaman’ı bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Sarı -kırmızılı yönetimin ilk hedefi, birçok talibi olan milli futbolcunun transferini devre arasında bitirmek. Kenan Karaman’ın Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

26 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 1.5 milyon Euro. Asıl mevkiisi santrfor olan Kenan Karaman, kanatlarda da görev yapabiliyor.

A Milli Takım forması giyen Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.