Galatasaray'da hedef Sofyan Amrabat!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray, orta sahaya takviye için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, transferde öncelikli bölgeleri belirledi.
Galatasaray, orta sahada 8 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda, Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında da görüştüğü Sofyan Amrabat'ı listesine aldı.
Geçen sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Amrabat, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.
İtalyan ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Faslı futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.
Sofyan Amrabat, Manchester United ile geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sine 11'de başlayan Faslı futbolcu skor üretemedi.