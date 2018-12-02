Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın kötü gidişi sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbi maçı da kaybederek, zirve yarışında yara aldı.
Sarı-kırmızılı takım ligde 24 puanda kalırken, Beşiktaş bu galibiyetle puanını 24 yaparak Galatasaray'ı yakaladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Bu dönemde Süper Lig'de Kayserispor'u yenen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a mağlup oldu.
Galatasaray, bu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda ise sahasında Schalke 04 ile berabere kalırken, Alman ekibine rakip sahada mağlup olup, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya da yine deplasmanda yenildi.
DEPLASMANDA YİNE DERBİ KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda üst üste oynadığı 8. derbide de galibiyet elde edemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki süreçte Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 8 müsabakada 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbiden 3 yenilgi ve bir beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.
Galatasaray, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım ayrıca, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçın sadece birini kazandı.
Bu sezon tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşayan Galatasaray, ligde daha önce Trabzonspor, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarında sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Bu maçın ardından Aslan, 24 puanda kaldı.
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