Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

Sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor... Son olarak Beşiktaş'a derbi maçta 1-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılı ekip oynadığı son 9 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi