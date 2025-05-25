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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ortak çağrı: Bizimle kal Osimhen! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ortak çağrı: Bizimle kal Osimhen!

        Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamalarına Osimhen damga vurdu. Sahneye ' Yarim Yarim' şarkısıyla çıkan Nijeryalı yıldıza sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk 'Stay with us' (Bizimle kal) diyerek seslendi.

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        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 23:58 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:14
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        Okan Buruk: Bizimle kal Osimhen!
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        Galatasaray'da taraftarların sosyal medyadan başlattığı "Bizimle Kal Osimhen" çağrısına teknik heyet ve futbolcular da destek verdi.

        Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında Nijeryalı yıldıza takımda kalma çağrısı yaptı.

        Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında 'Yarim Yarim' şarkısıyla sahneye çıkarken, taraftarlar ve ardından da futbolcular Nijeryalı yıldıza, "Bizimle Kal Osimhen" diye seslendi.

        Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" sözlerini sarf etti.

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