Galatasaray'da ortak çağrı: Bizimle kal Osimhen!

Galatasaray'da taraftarların sosyal medyadan başlattığı "Bizimle Kal Osimhen" çağrısına teknik heyet ve futbolcular da destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında Nijeryalı yıldıza takımda kalma çağrısı yaptı.

🦁 Galatasaray taraftarları ve futbolculardan Victor Osimhen'e çağrı



🌟 "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor."

🌟 "Bizimle kal Osimhen..."



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/3qOCC6vAAY — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında 'Yarim Yarim' şarkısıyla sahneye çıkarken, taraftarlar ve ardından da futbolcular Nijeryalı yıldıza, "Bizimle Kal Osimhen" diye seslendi.

Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" sözlerini sarf etti.