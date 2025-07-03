Galatasaray'da Petrovic için süre daraldı!
Kaleci transferini bir an evvel bitirmeyi planlayan Galatasaray'ın Djordje Petrovic için sabrı taşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Petrovic için gelecek haftaya kadar yeni girişimlerde bulunacak.
Galatasaray’da Fernando Muslera sonrasında kaleci arayışları sürüyor. Marcin Bulka ve kulübü Nice’le önemli mesafe kat eden sarı-kırmızılılar Okan Buruk ve kurmaylarının sıcak bakmaması nedeniyle alternatiflere yöneldi.
Lunin’den sonra liste başı isim olan Djordje Petrovic için Chelsea’yle masaya oturan sarı-kırmızılılar Londra ekibinin inadını kırmayı başaramadı.
5 milyon Euro kiralama bedeli, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan Cimbom Chelsea’yle henüz anlaşabilmiş değil.
Kapıyı 22 milyon Sterlin yani yaklaşık 25 milyon Euro’dan açan Chelsea bu bedelin altına inmiyor.
Galatasaray ise Petrovic’i mecburi satın alma maddesi yer alan bir formülle kadroya katmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Petrovic için gelecek haftaya kadar yeni girişimlerde bulunacak. Galatasaray, Chelsea’nin 25 milyon Euro’luk inadını kıramazsa alternatif isimlere yoğunlaşmayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılıların listesinde Lucas Perri ve Yann Sommer gibi isimler de bulunuyor.