Galatasaray'da Ziyech Fransa'yı bekliyor!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech, Fransa'dan teklif bekliyor.
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşme konusu yılan hikayesine döndü.
Sarı-kırmızılı kulüp bir süre önce transfer görüşmeleri için izin verdiği Ziyech'e kulüp aramaya başladı.
G.Saray'da 2. yarıda kadroda yer almayacak Faslı oyuncu; Yunanistan, ABD ve Suudi Arabistan ekipleriyle masaya oturdu.
Ziyech'in maaş beklentisi, Yunanistan ve ABD ekiplerinin bütçelerini aştı.
Panathinaikos ile Olympiakos kendilerine önerilen tecrübeli yıldızın beklentilerini karşılayamayacaklarını iletti.
Hollanda'ya dönmeye sıcak bakan Ziyech, Ajax'a haber yollarken Ajax'ın kapıları da yüksek maaş nedeniyle hiç açılmadı.
Suudi Arabistan'dan Al Fateh kulübüyle masaya oturan Ziyech, maaş konusunda uzlaşı sağladı.
Diğer yandan kariyerine Avrupa'da Avrupa'da devam edebileceğini düşünen Ziyech, şu aşamada Al Fateh'e gitmek istemiyor.
Faslı yıldızın menajerine yetki veren Galatasaray ise Ziyech'le sözleşme fesih görüşmeleri yürütüyor.
31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da bir yandan kulüp aramaya başladı.
Faslı yıldız ise Fransa'dan gösterilen ilginin resmi teklife dönüşmesini bekliyor.
Bir süre önce Hollanda'ya ailesinin yanına giden Ziyech, sözleşme fesih için Galatasaray ile masaya oturacak.