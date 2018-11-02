Derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösteren ve tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi Kuzey Tribünü'nde bir koreografi sergiledi.

İki bölüm şeklinde hazırlanan koreografinin ilk bölümünde tarihi rekabete vurgu yapıldı. Tribünün üst bölümünde Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 21 şampiyonluk ve dört yıldıza yer verildi.



Tribünün alt bölümünde ise sarı-lacivertli renklerle üç tane kanarya figürü oluşturuldu. Ortada açılan büyük pankartta ise, "Sizin hayallerimiz, bizim gerçeklerimiz" yazısının yanı sıra, 1996 yılında Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness'ın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na bayrak dikmesi, kazanılan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2005-2006 sezonunda elde edilen şampiyonluğun sloganı olan "20.45" ve 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe stadında kazanılan şampiyonluk sonrası soyunma odasına yazılan, "Kadıköy Hatırası" ifadesi yer aldı.

Koreografinin ikinci bölümünde ise tribünün üst bölümünde UEFA Şampiyonlar Ligi logosu, alt bölümde ise Galatasaray Kulübünün kuruluş yılı olan 1905'e yer verildi. Üç boyutlu koreografide aşağıdan yukarıya makaralı sistemle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük boyutlu resmi çekildi. Orta kısımda asılan pankartta ise Terim'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef gösterdiği, "Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük." sözü yer aldı. Terim'in tribüne giderek taraftarları selamlarken, bu sırada stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

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