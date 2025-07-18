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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Ederson hamlesi: Teklifi duyurdular! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Ederson hamlesi: Teklifi duyurdular!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Manchester City'ye file bekçisi Ederson için teklif yaptığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:46
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        Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'ın Ederson için Manchester City'e teklif yaptığı iddia edildi.

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        L'equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım, tecrübeli kaleci için İngiliz devine 3 milyon Euro bonservis teklif etti.

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        Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'nın bitime 1 yıl kala takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

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        GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

        2024/25 sezonunda Manchester ekibiyle tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyen Brezilyalı eldiven ağlarında 54 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.

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