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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk anlaşması imza töreninde transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Hakan Çalhanoğlu hakkında, "Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister" derken, Osimhen sorusuna yanıt veren Kavukcu ise, "Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:59
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        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
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        Galatasaray Kulübü, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalarken, Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, törende önemli açıklamalarda bulundu.

        Özbek ve Kavukcu, Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruları da yanıtladı.

        KAVUKCU: OSIMHEN İÇİN MASADA VARIZ!

        Abdullah Kavukcu, Osimhen transferine dair yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'den de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        ÖZBEK: HAKAN ÇALHANOĞLU'NU HER TAKIM İSTER

        Başkan Dursun Özbek ise transfer gündemlerinde yer aldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili şunları söyledi:

        "Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi. Bir arkadaşımla oluşurken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi"

        Dursun Özbek'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

        "Avrupa maçlarında forma sponsorumuz Socar. Onlarla yeni görüşme yapıyoruz. Süper Lig'de Pasifik Holding var. Galatasaray her sene üzerine koya koya gidiyor. Bu sene Galatasaray'ın başarı çizgisi bir kat daha yukarı çıktı. Bu anlamda Socar ile yeni görüşmemiz olacak. Üst seviyede olacak. Ona göre Avrupa'da hangi sponsor ile çıkacağımızı anlatırız. Bugün yaptığımız anlaşma bir yıllık."

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        "ÇOK ÖNEMLİ HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

        "Galatasaray'ın misyonu var. Galatasaray, Türk sporunu Avrupa ve dünyada temsil etme durumunda kaldığı için en üst seviyede bu misyonunu tamamlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağımız için takımı erken hazırlamak adına bazı önemli transferleri mümkün olduğu kadar çabuk yapmak istiyoruz. Çok önemli hazırlıklarımız var."

        "Muslera'nın yeri dolar mı dolmaz mı? Zor bir soru... Galatasaray üst seviyede hizmet verdi. Galatasaray, kaleciler açısından her zaman en iyi seçimi yapmıştır. Çalışmalarımız devam ediyor. Muslera kadar Galatasaray'a aidiyet duyacak bir kaleci almak istiyoruz."

        "Geçen sene Pasifik Holding sırt sponsorluğu için 4 milyon Euro ödedi. Bu sene göğüs sponsorluğu teklif ettik ve fiyatı iki katından fazlasına çıkardık. Onlar da hemen kabul etti. Bu önümüzdeki senenin sponsorluk gelirleriniz basit bir göstergesi. Geçen sene 80 milyon Euro'luk sponsorluk geliri elde ettik, bunu arttıracağız. Yerinde sayan değil, her sene üstüne koyan bir kulübüz. Her sene üzerine koya koya gitmeyi planladık ve çok sıkı çalışıyoruz. Tesisleşme, finansal yapı... Üst seviyede olacağız."

        "TFF'DEN TEK İSTEĞİMİZ ADALET"

        "TFF ile ilgili bazı problemlerle karşılaştık. Temennim, TFF'nin adaleti sağlayacak şekilde Türk futbolunu yönetmesi. Tek isteğimiz adalet. Teraziyi hiçbir tarafına basmadan tutmaları. İnşallah bu sene öyle bir yönetim gösterirler. Bütün takımların beklentisi aynı diye düşünüyorum. Adaletli yönetim dışında Galatasaray'ın TFF'den herhangi bir talebi olmamıştır, olmayacak. Böyle bir beklentimiz yok. Galatasaray'ın gücü yetiyor zaten. Galatasaray'ın başka bir desteğe, yardıma ihtiyacı yok!"

        "ÇİN BÜYÜKELÇİSİ İLE SPONSORLUK İÇİN GÖRÜŞTÜK"

        "Çin Büyükelçisi ile görüştük ve muhtemel sponsorlar için aracılık yapacak. Bize çok destek veriyor, görüşmeler devam ediyor. Çin bayrağı da sarı-kırmızı ve üzerinde 5 yıldız var. Ortak değerlerimiz olduğunu söyledim. Sayın büyükelçinin hoşuna gitti. Sponsorluk aşamasında inşallah yakında netice alacağız."

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