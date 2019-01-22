Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattıktan sonra eski oyuncusu Semih Kaya'yı Sparta Prag'dan kiralayan Galatasaray'da artık tek gündem forvet transferi...
Sarı-Kırmızılılar, çok uzun süredir peşinde koştuğu Alan Carvalho konusunda artık sona geldi.
Artan talepler yüzünden bir süredir bu transferi askıya alan Sarı-Kırmızılılar, önceliğini Benjamin Tetteh'e yöneltmişti.
Aslan'ın bu tavrı işe yararken Alan Carvalho, Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve iş imzaya kaldı.
Yıldız oyuncunun resmi imzayı birkaç gün içinde atması ve Göztepe maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
PATO GELİYOR PATO!
Sarı-Kırmızılılar'n Alan dışındaki en büyük hedefi ise son dönemde gündeme ciddi bir şekilde giren Alexandre Pato...
Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kaydederken bu transferi bitirip tüm dünyada ses getirmeyi hedefliyor.
Çin'den ayrılmak isteyen Sambacı'nın kulübü Tianjin ile bonservis konusunda anlaşan Aslan'ın Pato ile de sadece imza parası konusunda pürüz yaşadığı öğrenildi.
Bu sorunun çözülmesi halinde tıpkı Alan gibi, Pato da resmen Galatasaraylı olacak.
TETTEH'TE SORUN BONSERVİS
Alan Carvalho transferini bitiren, Pato'da da büyük yol kat eden Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh konusunda ise bonservis konusunda anlaşma sağlayamadı.
Avrupa'nın başka kulüplerinin de peşinde olduğu Tetteh için 7 milyon Euro'ya çıkan Sarı-Kırmızılılar, daha fazla para talep eden Çek ekibini şimdilik ikna edemedi.
Ancak yönetim, yıldız oyuncu için Sparta Prag'la görüşmelerini sürdürüyor.
Forvet konusunda dört koldan taarruz başlatan yönetim, Alan'ın yanına Pato ya da Tetteh'ten en uygun olanını getirmeye kararlı.
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