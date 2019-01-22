Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan transfer haberleri art arda geliyor. Sarı-Kırmızılılar forvet transferi son düzlüğe girdi. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, transferi yılan hikayesine dönen Alan konusunda sonunda mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncunun imza atması artık an meselesi... Ancak bununla da sınırlı değil. Uzun süredir forvet bekleyen Fatih Terim'in ve taraftarının gönlünü almak isteyen yönetim, dünyaca ünlü yıldız Pato konusunda da büyük mesafe kat etti. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...