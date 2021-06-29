Taylan Antalyalı'nın LGBT'ye destek veren tişörtü vermesi sosyal medyada gündem olurken Galatasaray Kulübü'den bu konuda açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, GS TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 2 gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır; o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır. Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırındaki ifadeleri kınıyoruz, Tereddütsüz, sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Taylan'ın yanındayız, dilerse hukuki desteği veririz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, bu olayda tereddütsüz olarak futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Sevgili Taylan kardeşim, senin Galatasaraylı olmanla gurur duyuyoruz. Seni bağrımıza basıyoruz. Seni sevgiyle selamlıyoruz."

SABAH "GÜNAYDIN" MESAJI PAYLAŞILMIŞTI

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde Taylan'ın armayı öptüğü fotoğrafıyla "Günaydın" mesajı paylaşmıştı.