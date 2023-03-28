Milli arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dost ülkede sıcak karşılandı. Sarı-kırmızılılar, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje için de düğmeye bastı.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 26, 2023

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray, TFF'nin kapısını çalarak Türki cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Türki cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek.