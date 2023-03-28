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Galatasaray'dan TFF'ye Türki öneri: Yabancı sayılmasınlar

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketlerine yardım amaçlı olarak Azerbaycan'a giden ve burada Karabağ ile dostluk maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, TFF'ye sürpriz bir öneride bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Türki cumhuriyetlerde top koşturan futbolcuların, Türkiye'de yabancı değil yerli kontenjanından sayılmasına dair bir rapor sunacak ve Brezilya ile Portekiz'i örnek gösterecek

Galatasaray'dan TFF'ye Türki öneri: Yabancı sayılmasınlar - Futbol Haberleri

Milli arada 6 Şubat tarihli deprem felaketlerinin yaralarını sarmak maçıyla Azerbaycan ekibi Karabağ ile el ele veren Galatasaray, dost ülkede sıcak karşılandı. Sarı-kırmızılılar, dostluk mücadelesi olmasına rağmen kapalı gişe oynanan maçın hem öncesi hem sonrasında büyük ilgi görmesiyle birlikte bir süredir çalışma yürüttüğü proje için de düğmeye bastı.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray, TFF'nin kapısını çalarak Türki cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Türki cumhuriyetlerin vatandaşlığına sahip futbolcuların, Spor Toto Süper Lig'de yabancı değil, yerli kontenjanından sayılmasını önerecek.

Bir süredir bu doğrultuda çalışmalar yapan Galatasaraylı idareciler, TFF'ye Portekiz ve Brezilya arasındaki ilişkiyi örnek gösterecek.

Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmalara göre her iki ülke vatandaşlarının, her iki ülke arasında vize almadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine gerek duymadan çalışmalarına olanak tanıyor. Bu anlaşma yüzlerce futbolcuyu da doğrudan etkiliyor.

Brezilyalı futbolcular, tarihsel ve kültürel nedenlerden dolayı Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor. Portekiz'in Brezilya'da üç yüzyılı aşan süre boyunca sömürgeleştirme politikası bulunurken kolonyal dönemin ardından ise iki ülke arasında dil, kültür ve vatandaşlık haklarında anlaşmaya gidildi.

Dünyanın yurt dışına en çok futbolcu ihraç eden ülkesi olan Brezilya'nın en çok oyuncu gönderdiği ülke de yine Portekiz oldu. FIFA ile organik bağı bulunan Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) raporuna göre Brezilya'dan yurt dışına çıkan 1219 futbolcunun 231'inin adresi Portekiz oldu.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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