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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Dursun Özbek'ten taraftara uyarı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftara uyarı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklamada bulunarak taraftarları uyardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:42
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        Özbek'ten derbi öncesi taraftara uyarı!
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        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlamasına saatler kala sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Özbek, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı mesajında, Türk futbolunun kaos ortamına çekilmek istendiğini belirterek Galatasaray taraftarına uyarıda bulundu.

        İşte o açıklama:

        "Değerli Galatasaraylılar,

        Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz.

        Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

        Ancak;

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        Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

        Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

        Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

        Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

        Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!

        Dursun Aydın Özbek

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

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