Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam derbi maçta karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 24 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 35'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 24 golünün 20'sini yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 25 golünün 15'ini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.

24 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜSÜ ALEX

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın mevcut kadrolarında bulunan sadece 2 futbolcu daha önce derbide gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Martin Linnes 1, Ryan Donk ise iki kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

SON 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: