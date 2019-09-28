Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galatasaray'ın bu maç öncesinde 8, Fenerbahçe'nin ise 10 puanı bulunuyor. Galatasaray'da cezası bulunan teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş mücadelede kulübede yer alamıyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses kadroda yer almıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

YEDEKLER: Harun, Hasan, Tolgay, Mevlüt Erdinç, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz Türüç, Alper, Adil Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

NOT: Galatasaray'da Seri ile Andone derbi kadrosunda yer almıyor.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 28, 2019

Ligdeki ilk 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi alan ve 8 puan toplayan Galatasaray, 7. sırada bulunuyor. Ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 10 puan topladı. Yaptığı maçlarda 11 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

ASLAN İÇ SAHADA İYİ, FENERBAHÇE'YE KARŞI KÖTÜ

Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor. Evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte gol atmakta da zorlanmadı ve söz konusu dönemde 99 kez rakip fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Ligdeki iç saha maçlarında zorlanmayan Galatasaray, Fenerbahçe maçlarında ise zorlanıyor. Rakibini 5 yıldır yenemeyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta rakibine 3 kez mağlup olurken, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3'ünde gol atabildi.

FENERBAHÇE DERBİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, son yıllarda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu dönemde Süper Lig'de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesi yapan Fenerbahçe, bu maçların 22'sinde yenilmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi.

Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM'DA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray'a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

SON 9 MAÇ

Sezon Maç Sonuç 2018-2019 FB-GS 1 - 1 GS-FB 2 - 2 2017-2018 FB-GS 0 - 0 GS-FB 0 - 0 2016-2017 GS-FB 0 - 1 FB-GS 2 - 0 2015-2016 GS-FB 0 - 0 FB-GS 1 - 1 2014-2015 FB-GS 1 - 0

FATİH TERİM'İN YANAL'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fatih Terim ile Ersun Yanal, 12. kez birbirlerine rakip oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 10'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 14 Nisan 2019'da yapıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Süper Lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adamın rekabetinde Terim, tüm maçlara Galatasaray'ın başında çıkarken, Yanal ise Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 11 maçın 10'unu kaybetmedi.

Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 6 maç ise berabere bitti.

LİGDEKİ 125. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

TÜRK TELEKOM STADI