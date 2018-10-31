Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi heyecanı Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçla birlikte yine kasım ayında yaşanacak. Rekabette ilk kasım maçı 4 Kasım 1921’de İstanbul Ligi müsabakasında oynandı ve Galatasaray bu maçı 5-1 kazandı. İki takım en son 2 yıl önce kasım ayında karşı karşıya gelmişti. 6 Kasım 2002'de daha önce sarı-lacivertliler evinde rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

İki takım tarihlerinde bugüne kadar kasım ayında 28 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 15 kez mağlup ederken, Galatasaray ise 5 kez sahadan galip ayrıldı. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 2 Kasım Cuma günü oynanacak. 21.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA 10. DERBİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 9 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 9 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler de 8 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:



2010-2011 Spor Toto Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Spor Toto Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2012-2013 Spor Toto Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



2013-2014 Spor Toto Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Spor Toto Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



20115-2016 Spor Toto Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2016-2017 Spor Toto Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1



2017-2018 Spor Toto Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

TERİM'İN 32. FENERBAHÇE MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile olmak üzere toplam 31 kez Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Terim, sarı-lacivertlileri 10 kez yenerken, 10 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe’ye karşı rakip oldu. Terim ilk olarak Ankaragücü’nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig’de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996 yılında Fener’e rakip oldu.

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı 31 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 8’inde ise berabere kaldı.

FATİH TERİM'İN 56. DERBİ HEYECANI

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 55 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 27. DERBİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA BİR KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim idaresinde 7 derbi oynadı.

Bu müsabakaların 5'inden galibiyetle ayrılan Galatasaray, birinde berabere kaldı, birini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Terim yönetimindeki tek yenilgisini 2011-2012 sezonunda uygulanan Spor Toto Süper Lig Süper Final Grubu'nda 2-1'lik skorla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

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