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Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili kanal ve saat bilgisi, dev derbiye saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe taragtarları ve sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig maçlarının tümünde olduğu gibi dev derbi de beIN Sports tarafından yayınlanacak. Ancak beIN Sports hangi kanalda maçın yayınlanacağı büyük önem arz ediyor. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte, GS FB maçı ile ilgili detaylar...