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Galatasaray gelecek sezonu 'bek'liyor!

Bu sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray diğer yandan gelecek sezon için de çalışmalar yürütüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kanat beklerde büyük bir değişim bekleniyor! Sarı-kırmızılılar gelecek sezona bambaşka bir bek rotasyonuyla girmeye hazırlanıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray gelecek sezonu 'bek'liyor:

Bu sezon şampiyonluğa ulaşmak için transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. FFP ve harcama limitleri nedeniyle bu sezon hareket alanı pek bulunmayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ise büyük bir kabuk değişimine hazırlanıyor. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre FFP'nin bitmesiyle birlikte 'sattığın kadar al' zorunluluğu ortadan kalkacak Galatasaray'da Fatih Terim önümüzdeki sezon kanat bek rotasyonunu tamamen değiştirmek istiyor.

SAĞ BEK: DEANDRE YEDLIN VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Bu devre arasında DeAndre Yedlin'i renklerine bağlamak için çaba sarf eden ve bu transferde büyük mesafe kat eden Galatasaray'da Martin Linnes ve Şener Özbayraklı gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek Şener ile çok büyük bir sürpriz olmazsa yeni mukavele imzalanmayacak, tecrübeli oyuncuya teşekkür edilecek. 2019'da sözleşmesi uzatılan ve zamlı şekilde 2 yıla imza atan Martin Linnes de verilen şansı değerlendiremedi. Teknik direktör Fatih Terim, Norveçli oyuncuyu da gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor.

İSMAİL, BURSASPOR 1,5'TAN İNMEYİNCE YAZA KALDI

Gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin durumu belirsizliğini korurken sarı-kırmızılılar yeni sezona Omar'ın olmama ihtimalini göz önüne alarak hazırlanıyor. Bursaspor altyapısından yetişen ve alt yaş milli takım formalarını da terleten İsmail Çokçalış için Bursaspor'la görüşen Galatasaray yönetimi, yeşil-beyazlı kulüpten 1,5 milyon Euro cevabını almıştı. Bu rakamı devre arasında ödeyemeyecek olan Galatasaray, genç sağ bek ile gelecek sezon için el sıkışmak istiyor.

SOL BEK: GJANNI ALIOSKI VE EMRE TAŞDEMİR

Fatih Terim sağ bekte olduğu gibi sol bekte de değişim istiyor. RB Leipzig'den kiralanan ve kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek olan Marcelo Saracchi gelecek sezon yapılanmasında düşünülmüyor. Sakatlık sorununun yanı sıra performansı da inişli çıkışlı olan Uruguaylı oyuncu tecrübeli çalıştırıcıdan geçer not alamadı. Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gjanni Alioski ile de şimdiden görüşmeye başladı.

LEEDS DEVRE ARASINDA BIRAKMIYOR!

Kariyerinin büyük bölümünde '10 numara' rolünde oynayan ve sonradan sol beke devşirilen Alioski'nin Leeds United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kuzey Makedonyalı oyuncu, İngiliz ekibinin tekliflerini maddi açıdan yeterli bulmazken Galatasaray'ın ilgisi sonrasında Türkiye'ye gelmeye de sıcak bakıyor. Galatasaray, Alioski'yi devre arasında transfer edebilmek için yoklama gerçekleştirirken Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa'nın oyuncunun bu transfer döneminde ayrılmasına izin vermemesiyle sarı-kırmızılıların planı suya düştü. Fatih Terim, 28 yaşındaki futbolcunun uygun maliyetle gelecek sezon için şimdiden katılmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı böylece sol bekte de Gjanni Alioski ve Emre Taşdemir rotasyonunu kurmak istiyor.

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