Galatasaray'a yeni Mertens!
Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Fransa basınından sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Cimbom, yeni Mertens'ini buldu! İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına başlayan şampiyon Galatasaray, önceliğini takımdan ayrılan isimler Muslera ve Mertens'in mevkilerine verdi.
Kaleci konusunda birçok aday gündeme gelirken, Mertens'in ayrılığı ile boşalan 10 numara pozisyonu için ise dikakt çeken bir iddia geldi.
Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, MLS ekibi FC Cincinnati’de forma giyen Evander'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi.
Evander 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.
2024-2025 sezonunda ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Sambacı orta saha, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.