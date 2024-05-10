Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Jhon Arias...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Jhon Arias ile ilgilendiğini yazdı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Brezilya temsilcisi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.
27 yaşındaki futbolcuyla İspanyol ekibi Sevilla ve Rus takımı Zenit'in de yakından ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncu için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye karar verdiği ifade edildi.
163 MAÇTA 71 GOL KATKISI!
2021/22 sezonunun başında Independiente Santa Fe takımından Fluminense'ye transfer olan Arias, Brezilya ekibiyle çıktığı 163 maçta 34 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.
Kolombiya Milli Takımı'nda da 13 kez forma giyen Arias, 1 de gol kaydetti. Asıl mevkisi sağ açık olan Arias, 10 numara ve sol açıkta da forma giyebiliyor.