Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Jhon Arias... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Jhon Arias...

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Jhon Arias ile ilgilendiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

        2

        Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Brezilya temsilcisi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.

        3

        27 yaşındaki futbolcuyla İspanyol ekibi Sevilla ve Rus takımı Zenit'in de yakından ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncu için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye karar verdiği ifade edildi.

        4

        163 MAÇTA 71 GOL KATKISI!

        2021/22 sezonunun başında Independiente Santa Fe takımından Fluminense'ye transfer olan Arias, Brezilya ekibiyle çıktığı 163 maçta 34 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.

        5

        Kolombiya Milli Takımı'nda da 13 kez forma giyen Arias, 1 de gol kaydetti. Asıl mevkisi sağ açık olan Arias, 10 numara ve sol açıkta da forma giyebiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        İnşaat halindeki binada cansız beden bulundu
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu