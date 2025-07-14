Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
Osimhen transferinde sona gelen Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katarak bir bomba daha patlatmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Osimhen transferi sonuçlanır sonuçlanmaz Türk asıllı Alman yıldız için girişimlere başlayacağı belirtildi.
Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ismi yeniden gündeme geldi.
Galatasaray yönetimi, Osimhen transferi gerçekleşir gerçekleşmez Türk asıllı Alman yıldız için temaslarını sıklaştıracak.
İlkay Gündoğan, Galatasaray’da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Kupası öncesinde yönetime iletmişti.
Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, İlkay ile bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak ve 2 yıllık ya da 1+1 yıllık kontrat sunacak.