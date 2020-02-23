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Galatasaray'ın Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasreti sona erdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi! Sarı-kırmızılılar galibiyete Donk, Falcao (P) ve Onyekuru'yla uzandı! Sarı-kırmızılılar, Aralık 1999'daki 2-1'lik mücadelenin ardından çıktığı 23 maçtan da galibiyetle ayrılmamıştı!

Galatasaray'ın Kadıköy'

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Donk, Falcao (P) ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi! Sarı-kırmızılılar, Aralık 1999'da oynanan mücadelenin ardından Kadıköy'de 20 yıldır galibiyete uzanamamıştı. O dönem takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim, 20 yıllık hasreti sonlandıran da isim oldu!

Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de galibiyete bu mücadeleden önce en son 1999-2000 sezonunda uzanmıştı. Galatasaray'ın o mücadelede gollerini Hasan Şaş ve Marcio atarken Fenerbahçe'nin tek golünü Viorel Moldovan atmıştı. Galatasaray, sonrasında oynadığı 23 lig maçında da Kadıköy'de galibiyet elde edememişti.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 31 DERBİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 31 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

SON GALİBİYETİ DE HEZİMETİ DE GÖRDÜ

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 23 resmi müsabakada galip gelemedi. Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.

 

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