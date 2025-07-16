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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın Osimhen transferinde kritik tarih 21 Temmuz! - Futbol Haberleri

        Osimhen'de kritik tarih 21 Temmuz!

        Galatasaray ile Napoli arasındaki Osimhen görüşmeleri yılan hikayesine dönerken, yüzyılın transferinde gözler artık 21 Temmuz tarihine çevrildi...

        Giriş: 16.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:01
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        Galatasaray’ın yaz transfer döneminde en büyük hedefi olan Victor Osimhen transferinde gözler artık 21 Temmuz tarihine çevrildi.

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        Çünkü bu tarih sadece pazarlıkların değil, kulübün mali stratejisinin de dönüm noktası olacak.

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        Hatırlanacağı üzere, Galatasaray geçtiğimiz haftalarda Osimhen için 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise banka teminatıyla iki eşit taksit şeklinde yapılandırılmış toplam 75 milyon Euro’luk bir teklif sunmuştu.

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        Bu teklif, aslında Napoli’nin daha önce kendi belirlediği ödeme modeline dayanıyordu. Ancak Napoli cephesi son anda geri adım atarak yeni şartlar ileri sürmüştü: Oyuncunun satışından pay, İtalya’ya 3 yıl boyunca satılamama maddesi, Ve iki taksitin bir yıl içinde ödenmesi gibi koşullar…

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        Bu gelişme sonrası Galatasaray yönetimi masaya son kez oturduklarını duyurmuş, “Yeni taleplere kapalıyız, top artık Napoli’de” mesajı verilmişti.

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        21 TEMMUZ NEDEN KRİTİK?

        Peki Galatasaray neden 21 Temmuz’a odaklandı?

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        Sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay yüzde 150 oranında bir sermaye artırımına gitmiş, bu artırım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylanmıştı.

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        Süreç halen devam ediyor ve 21 Temmuz’a kadar kulübün kasasına ciddi bir para girişi sağlanması bekleniyor.

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        Sermaye artırımından 85 milyon doların üzerinde gelir elde edecek olan Galatasaray, 21 Temmuz’dan itibaren çok daha güçlü ve esnek hareket edebilecek.

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        BANKALAR BİRLİĞİ PLANI

        Finansal açıdan sadece Osimhen değil, tüm transfer politikasını etkileyecek bir başka önemli adım ise Bankalar Birliği’nden çıkış planı.

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        Galatasaray yönetimi, bu mali yükten kurtularak hem UEFA kriterlerinde avantaj sağlamak hem de sponsorluk ve kredi özgürlüğünü artırmak istiyor.

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        Bu nedenle Osimhen için 21 Temmuz hem mali hem de stratejik anlamda belirleyici bir tarih olacak.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, bu tarihten sonra transfer sürecini daha net biçimde şekillendirmeyi planlıyor.

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