Bu teklif, aslında Napoli’nin daha önce kendi belirlediği ödeme modeline dayanıyordu. Ancak Napoli cephesi son anda geri adım atarak yeni şartlar ileri sürmüştü: Oyuncunun satışından pay, İtalya’ya 3 yıl boyunca satılamama maddesi, Ve iki taksitin bir yıl içinde ödenmesi gibi koşullar…