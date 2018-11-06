Galatasaray'ın Schalke 04 karşısındaki muhtemel 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.
Çıktığı son 4 resmi maçında da galibiyet alamayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo'nun dışında Fernando ve Eren Derdiyok da Almanya'ya götürülmedi.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sakat Yuto Nagatomo’nun yokluğunda derbide forma giyen Ömer Bayram, oynadığı vasat futbolla sınıfta kaldı. Kendisine gelen şansları yeteri kadar değerlendiremeyip hocasının gözünden düşen 27 yaşındaki sol bek, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez 11’de oynama şansını da elinden kaçırdı.
Schalke deplasmanında Ömer’e güvenemeyen İmparator’un zorlu mücadelede Martin Linnes’i sola kaydırıp, sağ bekte Mariano’ya görev vermesi bekleniyor.
Almanya’ya götürülmeyen Eren Derdiyok’un yokluğunda forvette kimi oynatacağına henüz tam olarak karar vermeyen Fatih Terim’in elinde 2 seçenek bulunuyor. Eren’in olmadığı maçlarda daha önce Sinan’a şans veren ancak 24 yaşındaki oyuncusunun bu şansı yeteri kadar değerlendiremediğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Schalke 04 önünde Muğdat’a görev vermeyi planlıyor.
Porto deplasmanına forvet olarak çıkan Sinan’ın o maçtaki iyi performansına rağmen ligde vasat oynadığını gören Terim, Türk Telekom Stadı’nda oynadıkları Schalke mücadelesinde oyuna girdikten sonra hareket getiren Muğdat’a daha sıcak baktığı ifade edildi.
İşte Terim'in Almanya deplasmanında düşündüğü 11!
Fernando Muslera
Mariano
Ozan Kabak
Serdar Aziz
Martin Linnes
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Younes Belhanda
Henry Onyekuru
Garry Rodrigues
Muğdat Çelik (Sinan)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.