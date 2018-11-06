Galatasaray'ın Schalke 04 karşısındaki muhtemel 11'i

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Almanya’ya götürülmeyen Eren Derdiyok’un yokluğunda forvette kimi oynatacağına henüz tam olarak karar vermeyen Fatih Terim’in elinde 2 seçenek bulunuyor. Eren’in olmadığı maçlarda daha önce Sinan’a şans veren ancak 24 yaşındaki oyuncusunun bu şansı yeteri kadar değerlendiremediğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Schalke 04 önünde Muğdat’a görev vermeyi planlıyor.