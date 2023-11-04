Galatasaray-Kasımpaşa maçında Zaha'nın ikinci golünden önce penaltı var mı?

Bahattin Duran: Burada kritik bir karar var, devam etmeliydi oyun. VAR zaten müdahale ederdi.

Bülent Yıldırım: Yardımcının yeri itibariyle kararı eleştirme şansım yok. Bahattin Duran ise ince, şüpheli durumlarda beklemek daha faydalı diyor.

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SORU: Mamadou Fall yerde kaldı, penaltı var mı?

Deniz Çoban: Mamadou Fall topa vuruyor, Victor Nelsson da topa doğru gidiyor. Pozisyon bitmiş, temas var. Aklıma temas gelmez.

Bülent Yıldırım: Nelsson'un hamlesi Fall'ın topa vurmasını engellemiyor. O yok. To döndükten sonra Fall'ın oynama şansı ortadan kayboldsa, penaltı olur ama o da yok. Nelsson kontrolsüz gelip uçsa yine penaltı olabilirdi. Ama bu örnekler burada yok. Devam doğru.

Bahattin Duran: Burada penaltı akla gelmez. Topa vursa, top dönse ve Nelsson gelip rakibini süpürse faul.