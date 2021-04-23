Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. 36. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan, 37. haftadaki Antalyaspor - Galatasaray maçına atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır