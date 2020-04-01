Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 920 binden fazla kişiyi enfekte etmiş olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türk futbolunu da derinden sarstı. Liglerin ertelenmesiyle birlikte gelir kalemleri duran Galatasaray, yaşadığı maddi hasarı durdurabilmek için personelinin maaşlarında kesintiye gitti. Sarı-kırmızılı kulübün, çalışanlarının maaşlarını yüzde 30 kesintiyle yatırdığı öğrenildi.

Daha önce Tottenham'ın başkanı Daniel Levy, Giderleri azaltmak için çalıştıklarını ifade etmiş ve kulüpte görev yapan 550 personelin maaşlarından nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kesinti yapılacağını kaydetmişti.

Barcelona'da ise futbolcular, maaşlarının yüzde 70'lik kısmından feragat ederek kulüp personelinin maaşlarını tam almasına destek vermişti.