Ankaragücü'nu 6-0 yenerek 2. yarıya gösterişli bir giriş yapan Galatasaray'da artık tek gündem forvet transferi.
Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar, yönetime bu konuda tepki gösterip "Transferler nerede?" tezahüratı yaparken müjdeli haber maç sonu Hasan Şaş'tan geldi.
Sarı-Kırmızılı takımın yardımcı antrenörü, karşılaşma sonunda düzenlediği basın toplantısında "2 forvet transferi yapacağız" diyerek taraftarın gönlüne su serperken gözler de gelecek yıldız isimlere çevrildi.
TETTEH'TE SONA DOĞRU
Alan Carvalho transferinin uzamasından dolayı diğer alternatiflere de yönelen Galatasaray yönetimi, Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh konusunda çok önemli mesafe kaydetti.
Ganalı futbolcuyu ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralamak istese de bu talebi Çek kulübü tarafından kabul görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın...
Sparta Prag'ın 8 milyon Euro istediği 21 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro ile kapıyı açan Sarı-Kırmızılılar, Çek ekibini 7 milyon Euro'ya ikna etmek üzere...
Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncu için kıran kırana pazarlık sürerken transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
PATO BU KEZ ÇOK YAKIN
Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Forvet konusunda sene başından beri yaşanan krizi yıldız bir isimle kökten bitirmeyi hedefleyen yönetimin Pato ve kulübü Tianjin Quanjian ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.
Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor.
Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.
Yoluna halen Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde devam eden Sarı-Kırmızılılar, iki forvet takviyesiyle 3 kulvarda da iddialı olmanın peşinde...
ALAN'DA "BEKLE GÖR" TAKTİĞİ, DEMBA BA HAZIR KITA
Galatasaray, transferi yılan hikayesine dönen Alan Carvalho'dan ise vazgeçmiş değil.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, sürekli yeni bir talepte karşılaştıkları transferde son teklifini iletip beklemeye geçti.
Bu nedenle de Alan konusunda mevcut teklifin dışına kesinlikle çıkılmayacak.
Demba Ba konusu ise diğer isimlere göre gelişecek.
Bu 4 isim arasında en son alternatif olarak bakılan Senegalli yıldız, Sarı-Kırmızılı takımdan haber bekliyor.
Tetteh, Pato ve Alan konusunda bir sorun yaşanması halinde Demba Ba, Aslan'ın 2. forveti olarak imzayı atacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.