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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Giriş: 20.01.2019 - 10:31 | Güncelleme:  

Ankaragücü maçının ardından yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın "2 forvet alacağız" müjdesi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Tetteh transferinde büyük yol kat eden Galatasaray yönetimi, hangi Brezilyalı yıldızı getirmek için gaza bastı? İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

  • 1 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    1 | 18

    Ankaragücü'nu 6-0 yenerek 2. yarıya gösterişli bir giriş yapan Galatasaray'da artık tek gündem forvet transferi.

  • 2 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    2 | 18

    Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlar, yönetime bu konuda tepki gösterip "Transferler nerede?" tezahüratı yaparken müjdeli haber maç sonu Hasan Şaş'tan geldi.

  • 3 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    3 | 18

    Sarı-Kırmızılı takımın yardımcı antrenörü, karşılaşma sonunda düzenlediği basın toplantısında "2 forvet transferi yapacağız" diyerek taraftarın gönlüne su serperken gözler de gelecek yıldız isimlere çevrildi.

  • 4 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    4 | 18

    TETTEH'TE SONA DOĞRU

    Alan Carvalho transferinin uzamasından dolayı diğer alternatiflere de yönelen Galatasaray yönetimi, Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh konusunda çok önemli mesafe kaydetti.

  • 5 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    5 | 18

    Ganalı futbolcuyu ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralamak istese de bu talebi Çek kulübü tarafından kabul görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın...

  • 6 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    6 | 18

    Sparta Prag'ın 8 milyon Euro istediği 21 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro ile kapıyı açan Sarı-Kırmızılılar, Çek ekibini 7 milyon Euro'ya ikna etmek üzere...

  • 7 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    7 | 18

    Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncu için kıran kırana pazarlık sürerken transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

  • 8 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    8 | 18

    PATO BU KEZ ÇOK YAKIN

    Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 9 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    9 | 18

    Forvet konusunda sene başından beri yaşanan krizi yıldız bir isimle kökten bitirmeyi hedefleyen yönetimin Pato ve kulübü Tianjin Quanjian ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

  • 10 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    10 | 18

    Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

  • 11 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    11 | 18

    Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.

  • 12 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    12 | 18

    Yoluna halen Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde devam eden Sarı-Kırmızılılar, iki forvet takviyesiyle 3 kulvarda da iddialı olmanın peşinde...

  • 13 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    13 | 18

    ALAN'DA "BEKLE GÖR" TAKTİĞİ, DEMBA BA HAZIR KITA

    Galatasaray, transferi yılan hikayesine dönen Alan Carvalho'dan ise vazgeçmiş değil.

  • 14 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    14 | 18

    Ancak Sarı-Kırmızılılar, sürekli yeni bir talepte karşılaştıkları transferde son teklifini iletip beklemeye geçti.

  • 15 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    15 | 18

    Bu nedenle de Alan konusunda mevcut teklifin dışına kesinlikle çıkılmayacak.

  • 16 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    16 | 18

    Demba Ba konusu ise diğer isimlere göre gelişecek.

  • 17 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    17 | 18

    Bu 4 isim arasında en son alternatif olarak bakılan Senegalli yıldız, Sarı-Kırmızılı takımdan haber bekliyor.

  • 18 Forvet hasreti bu hafta bitiyor! Galatasaray son dakika transfer haberleri 20 Ocak
    18 | 18

    Tetteh, Pato ve Alan konusunda bir sorun yaşanması halinde Demba Ba, Aslan'ın 2. forveti olarak imzayı atacak.

 

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