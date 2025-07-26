Galatasaray - Strasbourg: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Fransız ekibi Strasbourg'u Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, oynadığı dördüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Roland Sallai ile 50 ve 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strasbourg'un tek golü 81'de Milos Lukovic'ten geldi.
Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Ahmed Kutucu, Sara, Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
İkinci yarıda oyuna Kaan, Arda Ünyay, Köhn, Frankowski, Berkan Kutlu, Jelert, Metehan Baltacı, Leroy Sane ve Yusuf Demir dahil oldu.
SANE İLK KEZ SAHADA!
Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Starsbourg karşısında çıktı. Alman yıldız 75. dakikada Sallai'nin yerine oyuna girdi.
HAZIRLIK MAÇLARINDA FİRE YOK!
Galatasaray, Strasbourg'u mağlup ederek yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'i 2-1, Cagliari'yi ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.