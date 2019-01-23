Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından yazın santrfor transferi gerçekleştiremeyen ve ilk devreyi şu anda kadro dışı durumundaki Eren Derdiyok'la geçiren Galatasaray'da gözler santrfor takviyesine dönmüştü. Uzun süredir Alan Carvalho ve Alexandre Pato için girişimlerde bulunan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, iki yıldızı bitirmek için Dubai'ye gitmişti.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre teknik direktör Fatih Terim, yönetime Alan, Pato ve Tetteh için "Üçünü de alın" derken sarı-kırmızılı idareciler üç transferde de mutlu sona ulaşmayı başaramadı!
Dubai'ye hem Pato hem de Alan'ı bitirmek için gide Albayrak ve Hanedar, İstanbul'a eli boş döndü! İki isimde transferin noktalanamaması, yönetimde de büyük tepkiyle karşılandı.
Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan diğer idareciler, ara transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala henüz bir forvet bile alınamaması karşılığında bu başarısızlığa veryansin etti!
Yönetimdeki bazı idarecilerin Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın artık transfer işlerine karışmamasını istediği öğrenildi!
Galatasaray, Alexandre Pato'ya yıllık 4,5 milyon Euro önerirken imza parası olarak da 2,5 milyon Euro teklif etmişti.
Brezilyalı yıldızın toplamda 9 milyon Euro'luk ücretin altına inmemesiyle birlikte görüşmeler tıkandı.
ALAN'DA MENAJER YÜKSEK KOMİSYON İSTEDİ
Alan Carvalho transferinde ise menajerinin yüksek komisyon istemesi, bu transferi suya düşüren neden oldu.
TETTEH DE YATTI: “40 MİLYON EURO’YA SATARIZ”
Öte yandan dün Tetteh için Sparta Prag’la masaya oturan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibini 21 yaşındaki golcünün bonservisi konusunda ikna edemedi.
Tetteh için 10 milyon Euro isteyen Sparta Prag, Galatasaray'ın fiyat kırmasına tepki göstererek "Seneye 40 milyon Euro'ya satarız" diyerek masadan kalktı!
TERİM “ÜÇÜNÜ DE ALIN” DEMİŞTİ AMA…
Pato, Tetteh ve Alan üçlüsüyle aynı anda görüşüp ikisini kesin alacaklarını düşünen yönetim bu gelişmelerin ardından elde sıfırla kaldı.
Teknik direktör Fatih Terim’e ‘Bu üç isimden hangilerini istersin?’ diye soran idarecilere Terim, “İmkanımız varsa üçünü de alırsak çok iyi olur” yanıtını vermişti.
Göztepe maçı öncesi en az bir golcünün kadroda olacağını tahmin eden İmparator bu gelişmelerin ardından büyük şok yaşadı.
Elleri boş dönen yöneticilere çok kızan Terim’in oldukça sinirli olduğu bildirildi.
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