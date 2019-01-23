Galatasaray transferlerinde son dakika! Transferler yattı, yönetim karıştı!

Galatasaray uzun süredir santrfor transferi için çalışmalarını sürdürürken üç gün önce Dubai'yegiden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, İstanbul'a eli boş döndü! Alexandre Pato ve Alan Carvalho için bir dizi görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılı idareciler, iki transferde de mutlu sona ulaşamadı. Öte yandan Fatih Terim, bu iki yıldıza ek olarak Benjamin Tetteh'i de katarak "Üçünü de alın" derken bu gelişme sonrasında oldukça sinirlendi. Fatih Terim'in dışında Galatasaray yönetimi de bu başarısızlık sonrasında karıştı! İşte tüm detaylar...