Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak maçın biletlerinin satışına Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Galatasaray taraftarı batı ve kuzey, Akhisarspor ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkaları (kuzey ve güney) için 40 lira, maraton tribünü (doğu ve batı) için 80 lira olarak belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ