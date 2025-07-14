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        Haberler Spor Transfer Galatasaray’dan Lucas Beltran sürprizi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Lucas Beltran sürprizi

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran ile ilgilendiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:56
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        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-kırmızılıların, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran’la ilgilendiği öne sürüldü.

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        ESPN’in haberine göre Galatasaray, 24 yaşındaki Arjantinli forvet için Fiorentina ile ilk teması kurdu.

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        Haberde, tarafların bonservis bedeli ve oyuncunun kişisel şartları konusunda pazarlıklara başladığı ifade edildi.

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        FIORENTINA KİRALIK GÖNDERMEYE YANAŞMIYOR

        İtalyan kulübünün, Beltran’ı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı; ancak 12 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.

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        AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

        Lucas Beltran’a eski takımı River Plate’in de talip olduğu iddia ediliyor. Ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve bu nedenle Galatasaray’a olumlu baktığı ifade ediliyor.

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        ICARDI ETKİSİ

        Ayrıca, Beltran’ın Galatasaray’a yakın durmasının en önemli nedenlerinden birinin Mauro Icardi olduğu belirtiliyor.

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        Genç oyuncunun, milli takımdan tanıdığı Icardi ile aynı takımda forma giymeyi çok istediği vurgulanıyor.

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        47 MAÇTA 12 GOLE KATKI

        Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 resmi maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu hem forvet hem de 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

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        Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk’un onayı doğrultusunda bu transfer için önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

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