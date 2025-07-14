Galatasaray'dan Lucas Beltran sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-kırmızılıların, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran’la ilgilendiği öne sürüldü.
ESPN’in haberine göre Galatasaray, 24 yaşındaki Arjantinli forvet için Fiorentina ile ilk teması kurdu.
Haberde, tarafların bonservis bedeli ve oyuncunun kişisel şartları konusunda pazarlıklara başladığı ifade edildi.
FIORENTINA KİRALIK GÖNDERMEYE YANAŞMIYOR
İtalyan kulübünün, Beltran’ı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı; ancak 12 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Lucas Beltran’a eski takımı River Plate’in de talip olduğu iddia ediliyor. Ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve bu nedenle Galatasaray’a olumlu baktığı ifade ediliyor.
ICARDI ETKİSİ
Ayrıca, Beltran’ın Galatasaray’a yakın durmasının en önemli nedenlerinden birinin Mauro Icardi olduğu belirtiliyor.
Genç oyuncunun, milli takımdan tanıdığı Icardi ile aynı takımda forma giymeyi çok istediği vurgulanıyor.
47 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 resmi maça çıkan Lucas Beltran, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu hem forvet hem de 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk’un onayı doğrultusunda bu transfer için önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.