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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Mauro Icardi İstanbul'a döndü - Galatasaray Haberleri

        Icardi İstanbul'a döndü

        Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyat sonrası sağlık kontrolleri ve bireysel çalışmalarına devam etmek için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:58
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        Icardi İstanbul'a döndü
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        Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü.

        Arjantinli yıldız, sağlık kontrolleri ve bireysel antrenmanlarını sürdürmek için İstanbul'a geldi. Icardi'yi taşıyan uçak, saat 20.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Mauro Icardi'yi havalimanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

        "SPEKÜLASYONLAR DOĞRU DEĞİL"

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin son durumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok."

        31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giyerken, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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