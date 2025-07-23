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        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul sertifikası tanıtılacak - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul sertifikası tanıtılacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:22
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak. Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.

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