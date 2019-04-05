- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul'da taciz alçaklığının son kurbanı, haberturk.com'un başarılı editörü, arkadaşımız Ayla Öztürk oldu. İş yerine ulaşmak için dün Beylikdüzü'nden bindiği çift katlı otobüste İran uyruklu Arsalan A.'nın (32) tacizine uğrayan Öztürk ile otobüste bulunan bir kadının olağanüstü çabasıyla tacizci, otobüsten kaçmaya fırsat bulamadı. Otobüs şoförünün kapıları kapatmasının ardından ise Arsalan A., kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.
UYURKEN TACİZDE BULUNDU
İğrenç taciz adım adım şöyle gelişti: Dün saat 16.50 sıralarında arkadaşımız Ayla Öztürk mesaisine gelmek üzere Beylikdüzü'nden 145T kod nolu D126 kapı numaralı çift katlı otobüse bindi.
Otobüsün üst katında cam kenarında boş bir koltuğa oturdu. Yolda bir ara gözleri kapandı. Otobüs Tarlabaşı Bulvarı üzerine geldiğinde hemen arkasındaki koltukta oturan İran uyruklu Arsalan A.'nın tacizini fark etti.
OTOBÜSÜN KAPILARI KAPANDI
Gözlerini açtığında Arsalan A.'nın cam kenarındaki elini gören Ayla, bağırmaya başladı. Tacizci ise bu sırada telaşlanıp otobüsten inmeye çalıştı. Tacizcinin arkasından otobüsün üst katından alt katına inen Ayla Öztürk'ün, "Sakın kapıları açmayın, beni taciz etti" feryadının ardındansa otobüs şoförü aracın kapılarını kapattı.
BEYOĞLU POLİSİ GÖZALTINA ALDI
Bu sırada otobüsten inmek için büyük çaba sarf eden tacizci, başka bir kadın tarafından darp edilme pahasına cesaretle engellendi. Otobüs Tarlabaşı'nda polisin uygulama yaptığı noktaya ulaştığında ise Beyoğlu polisi olaya el koydu ve tacizci Arsalan A.'yı gözaltına alarak, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürdü. Tacizcinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.