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Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)

03.10.2018 - 11:12 | Güncelleme:

Fenerbahçe'den son dakika haberleri.... Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu ile yolların ayrılması beklenirken gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Gazetelerde birçok farklı iddia var. İşte haberler...

  • 1 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    1 | 44

    COCU: BEN BIRAKMIYORUM, BİZİ KOVABİLİRLER (Milliyet)

    Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilerek adeta sonun başlangıcını yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliğinde yeni bir gelişme yaşandı.

  • 2 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    2 | 44

    Phillip Cocu ile yoluna devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilere Hollanda’dan haberler geldi. 

  • 3 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    3 | 44

    Gazeteci Johan Derksen, Cocu’dan aldığı bilgileri Hollanda basınına paylaşarak, henüz bir değişim olmadığını söyledi. 

  • 4 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    4 | 44

    Cocu’nun sözlerini yansıtan Derksen şu ifadeleri kullandı: 

  • 5 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    5 | 44

    “Menajerler Driessen ve Rob Janssen henüz Hollanda’da ama yola çıkacaklar. Cocu’nun dediğine göre onlar ayrılmayı düşünmüyor, Cocu, ‘Bizi kovabilirler, bunun için de tazminat öderler’ diyor. Cocu istemiyor ayrılığı. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe Başkanı devam etmek istemiyor, sorun burada.” (Milliyet)

  • 6 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    6 | 44

    KOLTUĞA SÜRPRİZ ADAYLAR (Milliyet)

    Fenerbahçe Yönetimi dün yaptığı toplantıda kötü gidişi masaya yatırdı, alınması gereken önlemleri tartıştı.

  • 7 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    7 | 44

    Başkan Ali Koç öncelikle tüm yönetici arkadaşlarının takımla ilgili düşüncelerini öğrendi.

  • 8 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    8 | 44

    Teknik Direktör Phillip Cocu'nun şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldığı görüşü ön plana çıkarken, yerine gelecek ismin kesinlikle yabancı olması gerektiği vurgulandı.

     

  • 9 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    9 | 44

    Koç'un toplantıda Trnava ve Başakşehir maçları öncesi adım atmanın yanlış olacağını belirttiği, bu iki karşılaşmadaki görüntüye göre milli maçlar için verilecek arada gerekli operasyonları yapabileceklerini söylediği öğrenildi.

  • 10 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    10 | 44

    Yöneticilerin, "İlk yedi hafta gösterdi ki kadromuzda ciddi yetersizlik var. Şu an transfer yapma şansımız da olmadığı için antrenör değişikliği bize ne yarar sağlayacak bilemiyoruz. Ama şu da bir gerçek Cocu ne yazık ki beklentilerimizi karşılayamadı" ifadelerini kullandıkları belirlendi. 

  • 11 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    11 | 44

    Sportif direktör Comolli de eleştirilerden payını alırken, yapılan transferler sorgulandı.

     

  • 12 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    12 | 44

    Fenerbahçe Yönetimi toplantıda Cocu'nun gönderilmesi halinde uygulanacak B planını da belirledi.

     

  • 13 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    13 | 44

    Koç tarafından teknik adam konusunda özel bir komite oluşturulduğu ve öncelikle teknik direktörlük görevi için Arsene Wenger ile Mircea Lucescu'nun kapısının çalınacağı öğrenildi.

  • 14 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    14 | 44

    Arsene Wenger için sezon başında da nabız yoklanmış, ancak Fransız hoca "biraz dinlenmek istiyorum" diyerek teklifi geri çevirmişti.

  • 15 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    15 | 44

    Yönetim Wenger'i ikna edememesi halinde Türk futbolunu yakından tanıyan Lucescu ile görüşecek.

  • 16 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    16 | 44

    A Milli Takımı çalıştıran Rumen hocanın kulüp takımı çalıştırmaya sıcak baktığı ancak böyle bir durumda Futbol Federasyonu'nun takınacağı tavrın da önemli olduğu vurgulandı.

  • 17 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    17 | 44

    Listede Aykut Kocaman ile Ersun Yanal'ın da bulunduğu ancak bu iki ismin en son çare olarak görüldüğü bildirildi.

  • 18 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    18 | 44

    Şu an için dört hoca adayı üzerinde duran yönetimin yabancı başka isimleri de gündeme alabileceği kaydedildi.

  • 19 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    19 | 44

    YENİDEN BUVAC MI? (Fotomaç)

    Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, bu konuda başkan Ali Koç'tan yetki isterken, aklındaki isim ortaya çıktı.

  • 20 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    20 | 44

    Yabancı teknik adam konusunda ısrarcı olan Comolli'nin, sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Zeljko Buvac'la görüştüğü geçtiği öğrenildi.

  • 21 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    21 | 44

    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 17 yıldır yardımcılığını yapan 57 yaşındaki hoca, geçtiğimiz sezonun son haftalarında İngiliz ekibiyle yollarını ayırmıştı.

     

  • 22 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    22 | 44

    Klopp'un birinci yardımcılığını yaptığı Liverpool'daki görevinden nisan ayında ayrılan Zeljko Buvac, henüz takım çalıştırmıyor.

     

  • 23 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    23 | 44

    2001 yılında Mainz'da Jurgen Klopp'un yardımcısı olan 57 yaşındaki hoca, sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool'da da birlikte çalıştı.

  • 24 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    24 | 44

    Milli futbolcumuz Nuri Şahin de, Dortmund'da birlikte çalıştığı Buvac için, "Klopp'un ikizi gibi" ifadesini kullanmıştı.

     

  • 25 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    25 | 44

    Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik adamlar arasında Buvac'la anlaşamaması halinde Vincenzo Montella ve Quique Flores'le temasa geçeceği ileri sürüldü.

  • 26 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    26 | 44

    Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Sevilla ile yollarını ayıran 44 yaşındaki İtalyan Montella, hücum futboluyla öne çıkıyor.

     

  • 27 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    27 | 44

    Geçtiğimiz sezonun başında çalıştırmaya başladığı Espanyol ile bitimine iki hafta kala yollarını ayıran 53 yaşındaki İspanyol Flores ise Atletico Madrid, Valencia, Watford ve Benfica gibi takımları çalıştırdı.

     

  • 28 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    28 | 44

    "ŞAMPİYON YAPARIM"

    Fenerbahçe'nin başında iki kez şampiyonluk yaşayan Christoph Daum'dan mesaj var... Alman hoca, 2003-06 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırdığı sarı-lacivertlilerde bir kez daha teknik direktörlük görevine aday olduğunu söyledi.

  • 29 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    29 | 44

    Son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yapan 64 yaşındaki hoca, "Her zaman Fenerbahçe'de görev yapmak isterim ve bu takımı şampiyon da yaparım" sözlerini sarfetti. (Fotomaç)

  • 30 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    30 | 44

    3 CEPHE (Sabah)

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarında takımın başında olacak. Burada alınacak sonuçlar, Hollandalı teknik adamın geleceğini belirleyecek.

  • 31 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    31 | 44

    Milli takım arasında bir teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Fenerbahçe yönetimi ve camiasında yeni dönem için B planı hazırlıkları sürüyor. Yeni teknik direktör için 3 farklı cephe oluşmuş durumda:

  • 32 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    32 | 44

    1- COMOLLİ'NİN TERCİHİ FRANSIZ

    Yerli bir teknik adamla çalışma konusunda sıkıntı yaşayabileceği için yine bir yabancı hoca ile devam etmek istiyor. Bu kez Fransız bir teknik adamı göreve getirip daha uyumlu çalışma ortamı sağlayacağına inanıyor. Ancak bu fikri yönetim katında henüz çok fazla destek bulmuş değil.

  • 33 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    33 | 44

    2- YANAL 'GELİRİM' ONAYI VERDİ

    Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik adam apoleti en büyük avantajı. Nisan ayında takılan bu apolet taraftarı arkasına almasını sağladı. Yönetimde Ersun Yanal'a sıcak bakan bir cephe olsa da çoğunluk olduğu söylenemez. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklandı, 'onay' alındı. Cocu gittiği anda masadakilerden biri olacak.

  • 34 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    34 | 44

    3- 'KOCAMAN'DA HATA YAPTIK'

    Haziran ayında taraftar tepkisi nedeniyle gönderildi. Ancak Ali Koç'un bazı dostlarına "O konuda hata yaptık" dediği ifade ediliyor. Yönetim içinde Ali Koç'un da içinde bulunduğu bazı isimler "Aykut Kocaman" fikrine sıcak bakıyor. Ancak Cocu konusunda henüz net karar yok ve yeni isim yönetimde konuşulmadı.

  • 35 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    35 | 44

    DEMEÇ SATRANCI (Sabah)

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun geleceği artık pamuk ipliğine bağlı... Sarı-lacivertlilerde iki yerli teknik adamın isimleri ön plana çıktı. Bu isimler Aykut Kocaman ve Ersun Yanal... Her iki teknik adamın ismi, camianın çeşitli kesimlerince ortaya atılırken, iki hoca da verdikleri demeçlerle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlüğü için adeta söz satrancı oynuyor.

  • 36 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    36 | 44

    YÖNETİME SAYGI VURGUSU

    Geçtiğimiz hafta içerisinde, Aykut Kocaman kendisi hakkında çıkan "Bu takımla 75 puan toplardım" şeklindeki haberleri yalanlayan bir açıklama yapmış ve "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yoktur. Fenerbahçe bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir. Sabredilmesi ve yönetimin tasarruflarına saygı duyulması gerekir" demişti.

  • 37 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    37 | 44

    SAHİPLENME HAMLESİ!

    Bu açıklamanın ardından dün Ersun Yanal'ın hamlesi geldi. Yanal, basında yer alan "Yanal, Comolli ile çalışmak istemiyor" haberlerine yönelik bildiri yayınladı. Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerine yer verdi. Yanal'ın açıklamasındaki "Kulübümüz" vurgusu dikkat çekti.

  • 38 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    38 | 44

    COMOLLI HEDEFTE (Fotomaç)

     

    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Cocu ile hedefte olan diğer isim Damien Comolli... Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, özellikle yapılan transferler nedeniyle ağır eleştiriler alırken, gönderileceği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetiminde birçok ismin, Fransız spor adamı ile yolların ayrılmasını istediği ileri sürüldü.

  • 39 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    39 | 44

    KOCAMAN KIRGIN, YANAL HAZIR (Fanatik)

    Fenerbahçe’de Cocu’nun kredisi bittikten sonra doğal olarak hoca arayışları başladı. Gündemde yerli adaylar ilk sıralarda. Öncelik ise camianın çok tanıdığı isimlerde. O isimlerin başında her zaman olduğu gibi Aykut Kocaman’ın adı yazıyor. Kanarya’nın son teknik direktörü, sezon başındaki tavra, yani yaklaşık 2 haftalık oyalamaya çok kırgın.

  • 40 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    40 | 44

    Ancak bu noktada başkan Ali Koç’un devreye girmesinin dengeleri değiştirebileceği, böyle bir teklife deneyimli hocanın da ‘Hayır’ demeyeceği konuşuluyor. Cocu ile yollar ayrılır ayrılmaz Koç’un ilk olarak Kocaman’ın kapısını çalacağı, görüşmeleri de sportif direktör Comolli’ye bırakmadan bizzat yapacağı gelen bilgiler arasında.

  • 41 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    41 | 44

    Kanarya’da hocalık için bir diğer güçlü aday ise Ersun Yanal. Takım çalıştırma fikrini askıya alan Yanal’ın Fenerbahçe’den gelen teklifi geri çevirmesi mevcut ortamda mümkün görünmüyor. Başkan Ali Koç ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilinen Yanal’ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi:

  • 42 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    42 | 44

    "Fenerbahçe benim için her zaman çok özel bir kulüp. Şu an için takımın başında bir teknik direktör var. Benim ya da bir başka hocanın adının anılması doğru olmaz. Ancak zaman neler getirir göreceğiz." Taraftarın sevgilisi olan ve takımın son lig şampiyonluğuna imzasını atan Yanal’ın olası bir teklifte Fenerbahçe’ye çok sıcak bakacağı belirtiliyor.

     

  • 43 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    43 | 44

    FUTBOLCULAR FATURAYI COMOLLI'YE KESTİ! (Fanatik)

    Şampiyonlar Ligi’ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi’nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1’lik hezimetle başlandı... Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe’de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi. Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü. Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.

  • 44 Gazetelerden Fenerbahçe ile ilgili iddialar (3 Ekim 2018)
    44 | 44

    Samandıra’da Sarı-Lacivertli futbolcuların kendi aralarında yaptığı değerlendirmelerde faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye kestikleri iddia edildi! Oyuncular, Comolli’nin transferlerde büyük hatalar yaptığı görüşünde. Özellikle performanslarıyla çok eleştirilen Diego Reyes, Jailson ve Michael Frey gibi isimlerin Fenerbahçe kalitesinde olmadığı fikrinin, takım içerisinde yükses sesle dile getirildiği öne sürüldü.

 

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