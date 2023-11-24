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        Av tüfekli düğün baskınında ölen Murat, damadın ağabeyi çıktı

        GAZİANTEP'te,sokak düğününde gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş (25) ve yakınlarının av tüfeği ile saldırısında yaşamını yitiren Murat Kara´nın (32) damadın ağabeyi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:20
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        Av tüfekli düğün baskınında ölen Murat, damadın ağabeyi çıktı
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        GAZİANTEP'te,sokak düğününde gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş (25) ve yakınlarının av tüfeği ile saldırısında yaşamını yitiren Murat Kara´nın (32) damadın ağabeyi olduğu belirtildi.

        Olay, dün gece geç saatlerde Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bektaş Kara (24) ve Melisa Baş´ın (23) sokakta yapılan düğününe gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş ve yanındaki 4 kişi av tüfekleri ile saldırı düzenledi. Saldırıda davetliler panik ve korku içerisinde kaçıştı. Şüpheliler, saldırının ardından kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda Murat Kara yaşamını yitirirken, gelinin babası İbrahim Baş ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Kara´nın damadın ağabeyi olduğu belirtildi.

        HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesi´nde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş çıkışları kontrol altında tuttu. 3 çocuk babası Murat Kara´nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        GELİNİN BABASI YOĞUN BAKIMDA

        Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Baş´ın eski damadı Emirhan Urgunludaş ile aralarında husumet olduğu ileri sürüldü. Baş´ın Şehitkamil Devlet Hastanesi´ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Öte yandan polis ekipleri, olaya karışan Emirhan Urgunludaş ve beraberindekilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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