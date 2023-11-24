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        Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:38
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        Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Süper Lig'de 12 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 12 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

        Ligde son iki maçını kazanan ve 15 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında da sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

        Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti ve Ertuğrul Ersoy, başkent temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

        - MKE Ankaragücü'ne hiç kaybetmedi

        Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

        Bu karşılaşmalardan 5'ini Gaziantep temsilcisi kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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