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Dr. Batuhan Mumcu, "2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle 2019'da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz" şeklinde konuştu.