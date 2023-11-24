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        Haberler Dünyadan Vikings'in Kral Ragnar'ı ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, İstanbul'u gezdi - Son dakika magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Travis Fimmel, İstanbul'u gezdi

        'Vikings' adlı dizide 'Kral Ragnar' karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile buluştu. Fimmel'in gezdiği mekânlardan ikisi; Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile Ayasofya Tarihi Müzesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:48
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        Kariyer çıkışını 2003'te 'Tarzan' ile yapan, 2013'te 'Kral Ragnar'ı canlandırdığı 'Vikings' ile küresel şöhrete ulaşan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, gezi amaçlı olarak geldiği İstanbul'da şehrin tarihi ve turistik mekânlarını gezdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Fimmel'e Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Ayasofya Tarihi Müzesi gezisinde eşlik etti.

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        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi alan Travis Fimmel, ardından ziyaretçilere Ayasofya'nın zengin tarihinin dijital olarak sunulduğu Ayasofya Tarihi Müzesi'nin atmosferini deneyimledi.

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        Ünlü oyuncuya gezide eşlik eden Dr. Batuhan Mumcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        Dr. Batuhan Mumcu, "2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle 2019'da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz" şeklinde konuştu.

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        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yürüttüğü Türkiye'yi tanıtım çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel miras, Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gezginin dikkatini çekiyor.

        #Kral Ragnar
        #travis fimmel
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