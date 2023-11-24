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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de silahla vurulmuş kadının memur sevgilisi gözaltına alındı

        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!

        Mardin'in Midyat ilçesinde, silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Gülcan Yeşilmen ile ilgili başlatılan soruşturmada, polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:37
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        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
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        Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SİLAHLA KARNINDAN VURULMUŞ

        DHA'da yer alan habere göre ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen (24), tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Yeşilmen´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi´ndeki Kıble Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        POLİS MEMURU GÖZALTINDA

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan´ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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