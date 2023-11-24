Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
Mardin'in Midyat ilçesinde, silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Gülcan Yeşilmen ile ilgili başlatılan soruşturmada, polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor
Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SİLAHLA KARNINDAN VURULMUŞ
DHA'da yer alan habere göre ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen (24), tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Yeşilmen´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi´ndeki Kıble Mezarlığı´nda toprağa verildi.
POLİS MEMURU GÖZALTINDA
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan´ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.