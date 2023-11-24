Okul önünde bıçaklı saldırı! İrlanda'nın başkenti Dublin sokakları karıştı

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"DEHŞET VERİCİ BİR SUÇ"

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.