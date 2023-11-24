Okul önünde bıçaklı saldırı! İrlanda'nın başkenti Dublin sokakları karıştı
İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir okulun dışından meydana gelen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Saldırganın yabancı uyruklu olduğunu iddia edilmesiyle şehir merkezinde göçmen karşıtı protestolar başladı
İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında dün akşam satatlerinde meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Polis, aralarında üç küçük çocuk, bir erkek ve bir kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
SALDIRGANIN YABANCI UYRUKLU OLMASI SOKAKLARI KARIŞTIRDI
Dublin'in merkezinde gerçekleşen bu saldırının ardından saldırganın yabancı uyruklu olduğunun ortaya çıkmasıyla Dublin sokakları karıştı.
İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı 50 yaşlarındaki kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.
Cezayirli bir göçmen tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından Dublin'de göçmen karşıtı protestocular sokaklara döküldü.
Protestocular araçlara zarar verirken, otobüsler ateşe verildi. Dublin sokaklarında polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
"DEHŞET VERİCİ BİR SUÇ"
İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.
McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.