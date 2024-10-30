Cumhuriyet'in 101'inci yaşını konserlerle kutladılar
TUSAŞ'a düzenlenen saldırıdan sonra birçok belediye, güvenlik nedeniyle Cumhuriyet Bayramı konserlerini iptal etmişti. Birçok belediye de saldırıdan önce kararlaştırılan konser programını uygulayacağını açıklamıştı. İptal edilmeyen konserlerde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı yurdun dört bir yanında kutlandı. Ünlü şarkıcılar, marşlar ve şarkılar söyleyerek, dinleyicilerine 29 Ekim coşkusunu yaşattı
Ebru Gündeş / Ankara
Kenan Doğulu / Antalya
Ebru Yaşar / İstanbul - Gaziosmanpaşa
Murat Boz / İzmir
Melek Mosso / İstanbul - Eyüpsultan
Volkan Konak / Muğla - Bodrum
Yaşar / Muğla - Bodrum
Aleyna Tilki / İstanbul - Sancaktepe
Hande Yener / İstanbul - Küçükçekmece
Candan Erçetin / Bursa
Hande Ünsal / Bartın
Bengü / İstanbul - Kartal
Athena / İstanbul - Beşiktaş
Sıla / İstanbul - Avcılar
Soner Arıca / Antalya - Kaş
Erol Evgin / Bitlis
Zeynep Bastık / Balıkesir
Hakan Altun / Tekirdağ