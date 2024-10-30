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        Haberler Müzik Ünlüler, Cumhuriyet'in 101'inci yaşını konserlerle coşkuyla kutladılar - Güncel Magazin Haberleri

        Cumhuriyet'in 101'inci yaşını konserlerle kutladılar

        TUSAŞ'a düzenlenen saldırıdan sonra birçok belediye, güvenlik nedeniyle Cumhuriyet Bayramı konserlerini iptal etmişti. Birçok belediye de saldırıdan önce kararlaştırılan konser programını uygulayacağını açıklamıştı. İptal edilmeyen konserlerde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı yurdun dört bir yanında kutlandı. Ünlü şarkıcılar, marşlar ve şarkılar söyleyerek, dinleyicilerine 29 Ekim coşkusunu yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 08:52 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:27
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        1

        Ebru Gündeş / Ankara

        2

        Kenan Doğulu / Antalya

        3

        Ebru Yaşar / İstanbul - Gaziosmanpaşa

        4

        Murat Boz / İzmir

        5

        Melek Mosso / İstanbul - Eyüpsultan

        6

        Volkan Konak / Muğla - Bodrum

        7

        Yaşar / Muğla - Bodrum

        8

        Aleyna Tilki / İstanbul - Sancaktepe

        9

        Hande Yener / İstanbul - Küçükçekmece

        10

        Candan Erçetin / Bursa

        11

        Hande Ünsal / Bartın

        12

        Bengü / İstanbul - Kartal

        13

        Athena / İstanbul - Beşiktaş

        14

        Sıla / İstanbul - Avcılar

        15

        Soner Arıca / Antalya - Kaş

        16

        Erol Evgin / Bitlis

        17

        Zeynep Bastık / Balıkesir

        18

        Hakan Altun / Tekirdağ

        19

        Hadise / İstanbul - Yenikapı

        20

        Ferhat Göçer / Yalova

        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #ünlüler
        #konser
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