Bakanlık ifşalara devam ediyor: Tulum peynirinden bakın ne çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekârları listesine her gün yenileri ekleniyor. Son açıklanan listede dikkat çeken ise 'tulum peyniri' olarak satışa sunulan ürünlerde, göz ilaçlarında kullanılan ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşenin tespit edilmesi oldu

Habertürk Giriş: 29.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:33 facebook

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