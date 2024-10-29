Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Kendisi açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken, Nijeryalı santrfor sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağına dair net konuştu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı Rams Park'ta ağırladı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
1 maç fazlasıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un ise 6 puan önünde yer aldı.
G.Saray'ın 2. golünü kaydeden Victor Osimhen, sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağına dair gelen soruya yanıt verdi.
Mixed Zone'dan çıkış yaparken bir basın mensubu, "Sezonun ikinci yarısında da burada mısın?" sorusunu sordu.
"SÖZLEŞMEM SEZON SONUNDA BİTİYOR"
25 yaşındaki santrfor, "Evet, sözleşmem sezon sonunda bitiyor" yanıtı verdi.
Bilindiği gibi Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Osimhen'in, devre arasında ayrılabileceği iddia ediliyordu.