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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Kendisi açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Kendisi açıkladı

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken, Nijeryalı santrfor sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağına dair net konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:46
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı Rams Park'ta ağırladı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

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        1 maç fazlasıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un ise 6 puan önünde yer aldı.

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        G.Saray'ın 2. golünü kaydeden Victor Osimhen, sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağına dair gelen soruya yanıt verdi.

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        Mixed Zone'dan çıkış yaparken bir basın mensubu, "Sezonun ikinci yarısında da burada mısın?" sorusunu sordu.

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        "SÖZLEŞMEM SEZON SONUNDA BİTİYOR"

        25 yaşındaki santrfor, "Evet, sözleşmem sezon sonunda bitiyor" yanıtı verdi.

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        Bilindiği gibi Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Osimhen'in, devre arasında ayrılabileceği iddia ediliyordu.

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        Yıldız isim sarı-kırmızılılarda 7 maçta 483 dakika sahada kalarak 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

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