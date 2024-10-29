Galatasaray-Beşiktaş maçı yazar yorumları
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, iki takımın performansını değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki derbi galibiyetini değerlendirdi.
"GALATASARAY'IN GENLERİNDE VAR"
Levent Tüzemen: Galatasaray'ın çift forvetle derbiyi kazanması, futbol ukalalarına ders oldu! Çok bilmişler, "Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisini sahaya sürerse perişan olur. Beşiktaş rahat kazanır" dediler. Futbolda iyi oyuncuların varsa cesur olacaksın. Galatasaray'ın genetiğinde kaliteli forvetlerle oynamak hep var. Ne oldu? Icardi faulü kazandı, Osimhen kafa ile attı. Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda bu ikilinin imzası vardı. [Sabah]
"DERBİNİN YILDIZI OLDU"
Osman Şenher: Derbi maçları kendi sahanda da oynasan deplasmanda da oynasan çok zordur. Galatasaray bu maçı kolay kazanırım diye düşündü ama evdeki hesap çarşıya az kalsın uymuyordu. Evet, son vuruşlarda Osimhen çok etkili bir futbolcu, skoru her zaman değiştirebilir, fakat topla buluşamıyor. Aynı sözlerim Icardi için de geçerli. İşte bu maçın prensi bunun için Sara oldu. İlk golde Sanchez’in kafasına topu gönderdi, ikinci golde ise aynı şekilde Osimhen’e asist yaptı. Maç 2-1 bittiyse burada Sara’nın çok büyük ağırlığı var. Aynı şekilde Sanchez... Attığı golü bir kenara koyuyorum. Ama Beşiktaş ataklarında öyle pozisyonları kesti ki o da biraz sallansa maç çok farklı yerlere giderdi. [Milliyet]
"IŞIĞI ÇOK PARLAK"
Ahmet Çakar: Galatasaray kazandı. Hak ettiler ama ligin havası daha 10. haftadan kaçıverdi. Puan farkları, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de; Beşiktaş'ı kendi evinde yenmesi, bazı oyuncuların muhteşem performansı siz bu satırları okurken 'Galatasaray bu işi bu sene de bitirdi herhalde' diyeceksiniz. Pek tabii ki köprünün altından çok sular akar ama Galatasaray'ın ışığı çok parlak. [Sabah]
"BU MAÇI YÖNETECEK KAPASİTEDE DEĞİL"
İbrahim Yıldız: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde müthiş bir seri yakaladı. Avrupa maçlarında eleştirilse de, özellikle derbi maçlarını kazanması ve şampiyonluğun en büyük adayı olması başarısının kanıtı. Hakem Arda Kardeşler yönetimi ile eleştirilerin odağında olan isim oldu. Her iki takım da hakemden memnun olmadığını ifade etti. Ancak, Beşiktaş bu konuda daha fazla sesini yükseltti. Yenilen ikinci golde baraj kurulurken atışı kullandırdı. Beşiktaş maçın önüne geçen Arda Kardeşler konusunda çok da haksız değil. Bu maçı yönetecek kapasitede olmadığını gördük. (Habertürk)
"FARK YARATTIĞI DEPARTMAN"
Uğur Meleke: 67’den itibaren, yani Sara’nın ikinci asistinden ikinci duran top golü geldikten sonra zaten fişi de çekti Galatasaray. Bu yıl ligin açık ara en fazla skor yapan takımı Galatasaray’ın en çok fark yarattığı departman duran toplar. Bu maçta Gabriel Sara’nın frikikten yaptığı 2 asistle Galatasaray’ın (penaltılar hariç) duran toptan bulduğu gol sayısı tam 12 oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin (penaltılar hariç) toplam duran top golü sadece 2... [Hürriyet]
"ZORLAYACAK BİR RAKİP YOK"
Ömer Üründül: RAMS Park'ta ligimizin düşük seviyesini belgeleyen kalitesiz bir derbi izledik… Galatasaray, rahatlıkla 3 puanı kazanırken, belki erken olacak ama yarışta çok da önemli bir avantaj elde etti. Okan Buruk, Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş. Onların duran top ve yüksek toplardaki ciddi rahatsızlığını göz önüne alarak, sahanın uzak bölgelerinde dahi kazanılan duran toplardan sürekli ortalarla gol aramayı düşündüler. Nitekim ilk gol böyle bir pozisyonda geldi. İkinci gol de benzer şekildeydi. Asisti veren de aynı kişiydi, sadece golü atanlar farklı isimlerdi. Çok iyi futbol mu oynadı, 'hayır' ama Galatasaray'ı zorlayacak bir rakip yoktu. [Sabah]