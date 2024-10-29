Bayramda çalışan işçinin hakları nelerdir?

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Kanuna göre, Cumhuriyet bayramı tatili 1,5 gündür. Bayram tatili arefe günü saat 13.00’te başlıyor. Kamu kurumları dün öğleden sonra tatil edilirken özel sektördekilerin büyük kısmı tam gün çalıştı. Bayram günü ise izin verilen sektörler hariç işyerleri kapalı oluyor.

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Ancak, özel sektörde güvenlik, sağlık, lokanta, konaklama başta olmak üzere birçok sektörde çalışmaya devam ediliyor. İş Kanunu’na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması zorunludur. İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı olarak da rıza vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz.

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İşveren, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçilerin ücretinde kesinti yapmaz, tam ödeme yapar. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

Bayram tatilinde işçinin kaç saat çalıştığına bakılmaz, çalıştığı her gün için bir günlük ücret ödenir.

ÜCRET YERİNE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

İşveren, bayramda çalıştırdığı işçiye “Sana bayramda çalıştığın günler için ücret ödemek yerine hafta içinde izin yaptırayım” diyemez. İşveren bunu ancak normal günlerde fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilemez.