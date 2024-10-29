'Parla' açık ara önde

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in önemini şu sözlerle dile getirmişti;

• "Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."

• "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."

• "Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir."

• "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."

• "Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir."

Bugün, Cumhuriyet'in 101'nci yılı kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine bestelenen marşların dinlenme sayılarında son günlerde belirgin artış gözlendi. Son bir yıla bakacak olursak Norm Ender'in 'Parla'sının açık ara önde olduğu görülüyor. • NORM ENDER (Parla) Söz - Müzik... Norm Ender İzlenme Sayısı... 10.534.016

• TARKAN (Sen Rahat Uyu) Söz - Müzik... Tarkan İzlenme Sayısı... 3.752.427

• SONER ARICA (Cumhuriyet Marşı) Söz - Müzik... Soner Arıca İzlenme Sayısı... 1.850.875

• FAZIL SAY (100. Yıl Marşı) Söz... Ayten Mutlu Müzik... Fazıl Say İzlenme Sayısı... 1.660.867

• EGE (Cumhuriyet Sonsuza Dek) Söz - Müzik... Ege İzlenme Sayısı... 1.114.211

• KIRAÇ (100. Yıl Özgürlük Marşı) Söz - Müzik... Sedat Kunduracı İzlenme Sayısı... 1.053.300

REKLAM • KENAN DOĞULU (İkinci Yüzyıl) Söz - Müzik... Kenan Doğulu İzlenme Sayısı... 631.139