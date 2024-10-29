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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damla Nur Kavraz 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu! | Son dakika haberleri

        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!

        Giresun'da, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz bir kişiyi gördü. Sudan çıkartılan cansız bedenin, 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğu belirlendi. Damla'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:19
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        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
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        Giresun'da yürek yakan olay, Görele ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşandı.

        VATANDAŞ POLİSE BİLDİRDİ

        Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polise bildirildi.

        DAMLA'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cansız bedenin, lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'a (16) ait olduğu tespit edildi.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

        Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Kavraz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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