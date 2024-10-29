Giresun'da yürek yakan olay, Görele ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cansız bedenin, lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'a (16) ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Kavraz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.